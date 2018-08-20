Елховском районе будут судить водителя, систематически нарушающего ПДД

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Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД Отделения МВД России по Елховскому району в ходе несения службы на автодороге "Никитинка-Знаменка" Елховского района была остановлена автомашина под управлением 45-летнего жителя села Никитинка. При проверке документов стражи порядка обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения.В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что данный водитель ранее был осужден по статье 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации и ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ и 2 лет лишения права управления транспортными средствами.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com