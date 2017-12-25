Двоих самарцев уличили в использовании поддельных документов
25 декабря 2017 11:37
148
На днях в Промышленном и Октябрьском районах областного центра было возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». Согласно фабуле одного из дел, в декабре текущего года 34-летняя сотрудница торговой точки Промышленного района предъявила работодателю листок нетрудоспособности за период с 24 по 28 октября. При проверке специалисты организации обратили внимание, что предъявленный документ отличается от подлинного образца. О подозрениях было сообщено в полицию. Сотрудники органов внутренних дел изъяли подозрительный больничный лист и направили его на экспертизу, которая подтвердила его фиктивность. По данным полиции, подозреваемая – жительница Самарской области 1983 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Второй факт использования заведомо подложного документа был выявлен при проверке документов, предъявленных при трудоустройстве на работу. В полицию о случившемся сообщил представитель одной из самарских фирм. Сотрудники полиции по результатам общения с заявителем выяснили, что в организацию с целью трудоустройства обратилась 32-летняя жительница Самары и предъявила в отдел кадров диплом об окончании в 2008 году высшего учебного заведения. В ходе отработки полученного сообщения сотрудники органов внутренних дел опросили владелицу подозрительного документа, а сам диплом изъяли и направили на экспертизу. По результатам исследования эксперты дали заключение о том, что он не соответствует документу установленного образца, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
23 декабря 2017 14:50
Закон
1022
22 декабря 2017 21:00
Заказчик телефона, обнаружив в полученной посылке совсем не то, что ожидал, обратился за помощью в полицию. Закон
294
22 декабря 2017 18:56
Они незаконно присвоили 136 миллионов рублей. Потерпевшими признаны более 60 человек. Закон
301
22 декабря 2017 17:07
Следственный комитет расследует новое уголовное дело против бывших сотрудников антикоррупционного главка МВД, который до 2014 года возглавлял осужденный... Закон
271
22 декабря 2017 15:43
Местные власти решили, что волосы у мальчика, взятого в семью, были слишком длинными для его гендерной идентичности. Закон
586
21 декабря 2017 23:08
На скамье подсудимых четыре человека. Закон
373
21 декабря 2017 21:30
В колонию особого режима отправили гражданина Таджикистана. Закон
278
Происшествия
25 декабря 2017 17:46
Погибли четыре человека, около 15 получили травмы. Происшествия
93
25 декабря 2017 16:47
По данным сотрудников органов внутренних дел, ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за кражу. Происшествия
108
25 декабря 2017 16:44
По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Происшествия
246
Криминал
25 декабря 2017 10:29Житель Чапаевска из ревности покалечил женщину и травмировал себя
Свидетелем конфликта была пожилая женщина, мать потерпевшей. Криминал
192
25 декабря 2017 09:12Житель Обшаровки убил знакомого во время застолья в чужой квартире
Тело обнаружил хозяин квартиры. Криминал
157
24 декабря 2017 11:59
Установлено несколько пострадавших от его действий. Криминал
272
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5806
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2147
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9095
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2762
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10718
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3153
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2755
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1737
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2123
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2019
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1683
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3323
Мероприятия