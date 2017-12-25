Двоих самарцев уличили в использовании поддельных документов

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На днях в Промышленном и Октябрьском районах областного центра было возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». Согласно фабуле одного из дел, в декабре текущего года 34-летняя сотрудница торговой точки Промышленного района предъявила работодателю листок нетрудоспособности за период с 24 по 28 октября. При проверке специалисты организации обратили внимание, что предъявленный документ отличается от подлинного образца. О подозрениях было сообщено в полицию. Сотрудники органов внутренних дел изъяли подозрительный больничный лист и направили его на экспертизу, которая подтвердила его фиктивность. По данным полиции, подозреваемая – жительница Самарской области 1983 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.Второй факт использования заведомо подложного документа был выявлен при проверке документов, предъявленных при трудоустройстве на работу. В полицию о случившемся сообщил представитель одной из самарских фирм. Сотрудники полиции по результатам общения с заявителем выяснили, что в организацию с целью трудоустройства обратилась 32-летняя жительница Самары и предъявила в отдел кадров диплом об окончании в 2008 году высшего учебного заведения. В ходе отработки полученного сообщения сотрудники органов внутренних дел опросили владелицу подозрительного документа, а сам диплом изъяли и направили на экспертизу. По результатам исследования эксперты дали заключение о том, что он не соответствует документу установленного образца, сообщает облМВД.