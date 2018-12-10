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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Два трактора и прицеп арестовали за долги у жителя Самарской области

10 декабря 2018 12:27
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Два трактора и прицеп арестовали за долги у жителя Самарской области Фермер оплатил долг после ареста спецтехники.
Фермер оплатил долг после ареста спецтехники.

Не заплативший за поставки, владелец крестьянско-фермерского хозяйства надеялся остаться безнаказанным. Судебные приставы арестовали в счет погашения задолженности принадлежавшую ему технику.
Крестьянское фермерское хозяйство задолжало одной из промышленных компаний свыше 320 тысяч рублей за полученные удобрения и семена. Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору поставки. «Служители Фемиды» удовлетворили требования истца, обязав фермера полностью погасить имеющуюся задолженность, включая пени за просрочку, в размере свыше 383 тысяч рублей.

Судебными приставами-исполнителями было установлено, что фермер оказался владельцем 3-х тракторов, комбайна и 2-х прицепов. Мужчине было вручено требование предоставить спецтехнику вместе с техническими паспортами для составления акта описи и ареста.
После полученного требования фермер частично погасил задолженность. Судебным приставам-исполнителям мужчина вместе с документами на спецтехнику предоставил две квитанции на общую сумму 60 тысяч рублей. Работниками Службы данные документы были приобщены к исполнительному производству. В отношении тракторов, комбайна и прицепов был составлен акт описи и ареста, а также было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия.
После наложенного на его имущество ареста, должник поспешил погасить оставшуюся задолженность, предоставив подтверждающие это документы. Также в отдел судебных приставов Безенчукского района Самарской области взыскатель направил письмо, в котором сообщил, что фермер полностью оплатил долг.
Все ограничения с техники, принадлежащей мужчине, были сняты.


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