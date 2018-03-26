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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Должники из Самарской области «бросили» свои автомобили у торгового центра

26 марта 2018 09:19
235
Должники из Самарской области «бросили» свои автомобили у торгового центра Судебные приставы разыскали эти машины.
Судебные приставы разыскали эти машины.

Судебные приставы-исполнители отдела судебных приставов № 1 г. Сызрани Самарской области с помощью специального приложения просканировали
госномера 40 автомобилей, находящихся на парковке возле торгового центра. За покупками в этот день отправились и 3 должника-правонарушителя. Владельцы
транспортных средств, в отношении которых возбуждены исполнительные производства, проштрафились на общую сумму 21 тысяча рублей. Гражданам были
вручены повестки о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю.
На следующий день автолюбители оплатили все задолженности по исполнительным производствам в полном объеме и предоставили в отдел судебных
приставов квитанции.

Акция «Мобильный розыск» проводится УФССП России по Самарской области с использованием одноименного приложения, которое позволяет оперативно получить
информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортного
средства. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.
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