Должники из Самарской области «бросили» свои автомобили у торгового центра

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Судебные приставы-исполнители отдела судебных приставов № 1 г. Сызрани Самарской области с помощью специального приложения просканировалигосномера 40 автомобилей, находящихся на парковке возле торгового центра. За покупками в этот день отправились и 3 должника-правонарушителя. Владельцытранспортных средств, в отношении которых возбуждены исполнительные производства, проштрафились на общую сумму 21 тысяча рублей. Гражданам быливручены повестки о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю.На следующий день автолюбители оплатили все задолженности по исполнительным производствам в полном объеме и предоставили в отдел судебныхприставов квитанции.Акция «Мобильный розыск» проводится УФССП России по Самарской области с использованием одноименного приложения, которое позволяет оперативно получитьинформацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортногосредства. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.