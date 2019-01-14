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Дмитрий Азаров поблагодарил избитую в Сызрани учительницу за смелость

14 января 2019 09:48
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Дмитрий Азаров поблагодарил избитую в Сызрани учительницу за смелость Она защитила ученика.
Она защитила ученика.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров связался по телефону с учительницей физкультуры из сызранской ООШ №27, которая была доставлена в больницу после избиения старшеклассниками.

Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте Twitter.

- Поблагодарил учителя (это молодая женщина) за смелость. Она своими действиями защитила детей от серьезных травм. Все необходимые распоряжения по медицинскому сопровождению дал ещё вчера. Дай Бог здоровья!

В телефонном разговоре с Азаровым педагог сказала, что чувствует себя нормально и получает всю необходимую медпомощь. Также губернатор написал, что ситуация с инцидентом в Сызрани будет оставаться у него на контроле до полного выяснения всех обстоятельств и наказания виновного.

Напомним, вопиющий случай произошел в нашем городе 10 января. Преподаватель во время урока физической культуры вступилась за своего ученика, над которым издевались трое старшеклассников, и в итоге получила сильный удар по лицу. От удара она потеряла сознание и была вместе с избитым школьником, которого пыталась защитить, доставлена в ЦГБ. У женщины были зафиксированы сотрясение мозга и гематомы, у мальчика - травмы лица от ударов, закрытая черепно-мозговая травма, травма спины, пишет КТВ-Луч.


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