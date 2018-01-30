Директора саратовской школы наказали за сломанную руку школьника
30 января 2018 09:58
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В Саратовской области очередного руководителя школы наказали за травму, полученную учеником. В октябре прошлого года на уроке физкультуры в средней школе им. Рудченко в Перелюбском районе во время игры в футбол 14-летний подросток получил телесные повреждения. По результатам проверки прокуратура пришла к выводу, что это произошло "вследствие ненадлежащего контроля со стороны работников учреждения". "...После получения несовершеннолетним травмы сотрудниками образовательной организации своевременная помощь ему не оказана, должных мер по вызову скорой медицинской помощи не предпринято", - сообщает областная прокуратура. Позже восьмиклассник был доставлен в медицинское учреждение, где ему поставили диагноз "закрытый перелом костей левого предплечья".
По представлению прокуратуры администрация района объявила директору школы замечание. Руководитель привлечен также и к материальной ответственности в виде штрафа 10 тыс. руб., сообщает СарБК.
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