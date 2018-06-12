Девять человек пропали без вести после аварии на Волге в Волгограде

Судьба девяти человек остается неизвестной после столкновения баржи и прогулочного катамарана на реке Волга в Волгограде. Об этом сообщают агентства « РИА Новости » и ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах города.«На реке столкнулись баржа и катамаран, на котором находились, по уточненным данным, 16 человек. Семерых из них спасли. Судьба девяти пока неизвестна», — сказал один из источников.Источник «Интерфакса» в службах транспортного надзора региона сообщил, что владелец катамарана не имел лицензии на пассажирские перевозки. «Предварительно, документов, включая лицензию на перевозку пассажиров, у владельца катамарана не было, пассажиры перевозились без билетов и бортовых списков", - сказал собеседник.Местный портал «V1» уточняет, что столкновение произошло недалеко от грузового порта в Ворошиловском районе Волгограда. На причале № 1 развернут оперативный штаб, к которому стянуты все экстренные службы города. На месте находятся глава регионального управления МЧС Олег Гребенюк и губернатор региона Андрей Бочаров.Известно, что на судне компания отмечала какой-то праздник, сообщает портал. Со ссылкой на экстренные службы города уточняется, что всех, кого удалось поднять на берег, доставили в больницу № 25 в Дзержинском районе. У всех пострадавших в основном диагноз — переохлаждение. В свою очередь ТАСС со ссылкой на представителя областной администрации сообщает, что госпитализированы двое.Информацию о том, что на прогулочном катамаране компания отмечала праздник, сообщает и источник «Интерфакса». «По предварительной информации, на катамаране был организован частный праздник. Как минимум часть людей находились в состоянии алкогольного опьянения», — сказал собеседник.В районе аварии работают поисковые спасательные катера и водолазы, добавляет агентство. ТАСС со ссылкой на оперативный штаб сообщает, что в результате столкновения судов погибли десять человек, еще одна женщина числится пропавшей. «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщает, что погибших также десять человек. «РИА Новости» со ссылкой на свой источник сообщает о девяти погибших. Местный портал «V1» также уверяет, что подтверждена гибель девяти человек.Следственный комитет России завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц), пишет РБК Катамараном, который столкнулся минувшим вечером на реке Волга в Волгограде с баржой, управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области, экс-депутат волгоградской гордумы. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник. Данную информацию подтверждает и информированный источник ТАСС, который также уверяет, что экс-депутат был владельцем судна.

Поисковая операция на месте продолжается. В поисково-спасательных работах задействованы 1,4 тыс. человек: полиция, Росгвардия, спасатели.

Поисковая операция на месте продолжается. В поисково-спасательных работах задействованы 1,4 тыс. человек: полиция, Росгвардия, спасатели.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/12/06/2018/5b1ef9729a794713ceda6816?utm_source=tw_rbcПоисковая операция на месте продолжается. В поисково-спасательных работах задействованы 1,4 тыс. человек: полиция, Росгвардия, спасатели.

Поисковая операция на месте продолжается. В поисково-спасательных работах задействованы 1,4 тыс. человек: полиция, Росгвардия, спасатели.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/12/06/2018/5b1ef9729a794713ceda6816?utm_source=tw_rbc