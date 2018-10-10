Девушка-инвалид в Саратове умерла, не получив препараты
10 октября 2018 13:15
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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокурорская проверка показала, что 28-летней горожанке, которая является инвалидом первой группы (сахарный диабет), не были выписаны полагающиеся ей по состоянию здоровья препараты железа и "Эпоэтин". Она принимала их в 2017 г. для того, чтобы у нее не развилась почечная недостаточность, а с января по май этого года льготные рецепты на жизненно важные для нее препараты врачи городской поликлиники не выписывали из-за нехватки их в аптеках.
"Отсутствие препаратов в аптеках связано с тем, что аукцион на их поставку, объявленный лишь в мае, региональным министерством здравоохранения признан несостоявшимся. Повторно торги провели через месяц, а госконтракт заключен лишь в августе. До его заключения минздрав давал районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов", - сообщает облпрокуратура. Родственники инвалида покупали дорогие препараты за свои деньги, но их количества было недостаточно. У больной развились осложнения, она умерла. В адрес министра здравоохранения области внесли представление об устранении нарушений законов, к дисциплинарной ответственности привлечены 3 должностных лиц, пишет СарБКа.
Фото pixabay.com
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