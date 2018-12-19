Дед Мороз умер на утреннике в детском саду в Кемерове
19 декабря 2018 13:29
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Мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Ленинском районе города Кемерово, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"Во время утренника Деду Морозу стало плохо, пожаловался на боль в груди. Вызвали скорую помощь, но он скончался до ее приезда", - сказал собеседник агентства.
Мужчине было 67 лет, несколько лет подряд он участвовал в утренниках в костюме сказочного персонажа в детском саду "Тавосочка".
Еще один знакомый с ситуацией источник сообщил, что скончавшийся мужчина - родственник одного из воспитанников детсада актер Музыкального театра имени А.Боброва.
Он имел звание "Заслуженный артист РФ", был отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "Доблесть Кузбасса", медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса" II степени.
Прощание с актером состоится 20 декабря.
pixabay.com
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