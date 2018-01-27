ДТП с участием четырех машин произошло в Самаре на Московском шоссе
27 января 2018 09:58
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По версии сотрудников ГИБДД 26 января в 20-30 водитель автомашины Ниссан 1991г.р. в районе дома 52а по Московскому шоссе выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с ВАЗ 21123 под управление водителя 1987 г.р. После чего автомобиль Ниссан столкнулся с автомашиной Шевроле – водитель 1966г.р. От удара данный автомобиль Шевроле столкнулся с автомобилем КИА – водитель 1971г.р..
В результате 4 человека получили телесные повреждения. 3- пассажира Шевроле, 1- водитель КИА. Пострадавшие не госпитализировались.
В отношении водителя автомашины Ниссан вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает облМВД.
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