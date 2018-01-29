ДТП, в котором пострадал главный травматолог Новокуйбышевска: подробности

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Как сообщалось ранее, сегодня, 29 января около 7:35 утра водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Citroen», двигаясь со стороны Новокуйбышевска в направлении поселка Гранный по автодороге г. Новокуйбышевск – п. Речников 02 км. + 150 метров, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Мужчина допустил столкновение с автомобилем «Kia», под управлением водителя 1964 года рождения, который двигался во встречном направлении.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказали пострадавшим первую помощь, вызвали на место происшествия бригаду медиков. Несмотря на принимаемые меры, водитель автомобиля «Citroen» скончался на месте ДТП до прибытия работников мед.службы. Водитель второй иномарки госпитализирован с различными травмами.В результате дорожно-транспортного происшествия движение по одной из полос дороги оказалось заблокированным. Полицейские организовали беспрепятственный проезд для участников дорожного движения, после чего установили и опросили очевидцев аварии. По факту случившегося полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба облМВД.