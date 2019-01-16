Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 16 января, 14:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/01:
USD 67.08
-0.11
EUR 76.95
-0.12
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Шахтах выросло до пяти

16 января 2019 09:08
158
Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Шахтах выросло до пяти Поисковая операция завершена.
Поисковая операция завершена.


Спасатели при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области обнаружили тело девушки, ставшей пятой жертвой этой трагедии. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России. Поисковая операция завершена, сказал представитель МЧС.

Взрыв газа в девятиэтажном жилом доме в Ростовской области произошел утром 14 января. В результате обрушились 9 и 8 этажи. Были спасены семь человек, пять погибли. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным МЧС, были разрушены четыре квартиры – две на девятом этаже и две на восьмом. На момент взрыва в квартирах второго подъезда пострадавшего дома находилось 55 человек. 43 человека были эвакуированы, из семи спасенных двое госпитализированы, в том числе ребенок 2017 года рождения.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
16 января 2019  09:40
Из-за долгов перед государством жителя Самарской области не пустили на борт
Из-за долгов перед государством жителя Самарской области не пустили на борт
Он задолжал свыше 50 тысяч рублей. Закон
134
15 января 2019  21:19
Октябрьский райсуд Самары продлил срок ареста Светлане Моравской ещё на 2 месяца
Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями.  Закон
531
15 января 2019  17:15
Все обнаруженное ведомством имущество экс-главы Серпуховского района оценивается в 10 млрд рублей.
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
Все обнаруженное ведомством имущество экс-главы Серпуховского района оценивается в 10 млрд рублей.  Закон
329
15 января 2019  16:55
В мошенничестве подозревают сотрудников компании «Русская академия развлечений».
МВД завело дело о мошенничестве при организации гастролей Селены Гомес в России
 В мошенничестве подозревают сотрудников компании «Русская академия развлечений».   Закон
289
15 января 2019  13:15
Арест гаджета побудил Сызранку оплатить штраф Ее оштрафовали на 30 тысяч за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Арест гаджета побудил Сызранку оплатить штраф
Ее оштрафовали на 30 тысяч за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Закон
281
13 января 2019  20:07
Особенности уголовной ответственности
 Уголовная ответственность имеет свои особенности. Лицо, которое смогло совершить преступление, обязано получить наказание. Уголовная ответственность имеет... Закон
105
11 января 2019  15:56
В Самарской области двое мужчин обвиняются в организации незаконной миграции
"По Самарской области в результате оперативно-розыскных мероприятий выявлены коммерческие организации, по адресам которых незаконно зарегистрировано около... Закон
407
Весь список
Происшествия
16 января 2019  13:18
В Сызрани бобр посреди зимы начал подтачивать деревья Несколько деревьев в пойме реки Крымза оказались изгрызены местным обитателем.
В Сызрани бобр посреди зимы начал подтачивать деревья
Несколько деревьев в пойме реки Крымза оказались изгрызены местным обитателем. Происшествия
58
16 января 2019  13:08
В ДТП в Жигулевске пострадали четверо, среди них ребенок Столкнулись две вазовских легковушки.
В ДТП в Жигулевске пострадали четверо, среди них ребенок
Столкнулись две вазовских легковушки. Происшествия
64
16 января 2019  12:49
В Самаре легковушка столкнулась с трамваем на ул Аминева Пострадали два человека.
В Самаре легковушка столкнулась с трамваем на ул. Аминева
Пострадали два человека. Происшествия
64
Весь список
Криминал
16 января 2019  13:57
В Сызрани полицейские выявили местного жителя, который незаконно хранил боеприпасы Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
В Сызрани полицейские выявили местного жителя, который незаконно хранил боеприпасы
Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.  Криминал
19
16 января 2019  12:15
В Самарской области ищут похитительницу кошелька Полиция просит очевидцев обращаться.
В Самарской области ищут похитительницу кошелька
Полиция просит очевидцев обращаться. Криминал
145
16 января 2019  12:12
В Тольятти убиты экс-руководитель управления потребрынка и ее муж
В Тольятти убиты экс-руководитель управления потребрынка и ее муж
По всей видимости, мужчина успел выстрелить из ружья. Криминал
168
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
515
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
694
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
898
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
812
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1095
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
724
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1502
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1310
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1662
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2032
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2224
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3452
Весь список

Мероприятия
В музее им. Алабина самарцев научат танцевать русские народные танцы
Туристский информационный центр Самарской области: Афиша мероприятий в Самаре на неделю
Самарская областная универсальная научная библиотека отметит 100-летие со дня рождения Даниила Гранина
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные