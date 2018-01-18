Четыре тонны сена горело ночью в Волжском районе

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В ночь на 18 января по адресу: м.р. Волжский, с. Черноречье, ул. Нижние Пески, произошел пожар.Горело сено 4 т.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники.Они час боролись с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.