Часть Промышленного района Самары осталась без света из-за аварии
17 января 2018 13:11
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В Самаре часть Промышленного района осталась без света. Чиновники сообщили, что отключение связано с аварией.
«Внимание! Аварийное отключение электроэнергии в границах улиц Победы, Воронежская, пр. Кирова, пр. Юных Пионеров. Работы будут проводиться Безымянским сетевым районом. Аварийная бригада выехала для устранения», - сообщил представитель администрации Промышленного района в соцсети Twitter.
Когда подача электроэнергии будет восстановлена – пока не сообщается, пишет ТРК "Терра".
Фото: https://twitter.com/promadm
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