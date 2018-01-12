Более 1,2 млн рублей помогли взыскать судебные приставы за моральный вред тольяттинки

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В отделе судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство о взыскании морального вреда, полученного при дорожно-транспортном происшествии. Работникам Службы судебных приставов предстояло взыскать с гражданина Д. свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей в пользу гражданки К.Мужчина не торопился исполнять решение суда. На связь с судебными приставами не выходил. С целью установления имущественного положения должника, работниками Управления были направлены запросы в различные регистрирующие органы, кредитные организации и операторам мобильной связи. В результате было установлено, что у должника нет зарегистрированных транспортных средств, открытых расчетных счетов и даже абонентских номеров. Тем не менее, было установлено его место работы, куда и были направлены документы для удержания заработной платы. В результате этого удалось взыскать часть долга. Однако самостоятельно должник не предпринимал никаких мер для его погашения.Мужчина был вызван на прием в отдел судебных приставов, где ему было вручено предупреждение об ограничении его в специальном праве на право управления транспортными средствами. Не смотря на то, что должник не имел машину, перспектива быть лишенным водительских прав возымела на него действие. Он оплатил оставшуюся часть долга – более миллиона рублей.Денежные средства были перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.