Безработного тольяттинца задержали за незаконный лов рыбы

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В начале июня текущего года сотрудниками Росгвардии был задержан за правонарушение и передан сотрудникам полиции 25-летний житель Тольятти.По данным правоохранителей, злоумышленник, находясь в месте нереста Саратовского водохранилища, вниз по течению реки Волга, используя рыболовную снасть, произвел незаконный вылов рыбы. Своими действиями подозреваемый причинил ущерб государственным рыбным запасам на сумму 3 000 рублей. Рыба и снасть были изъяты сотрудниками полиции для уничтожения, согласно требованиям законодательства.По данным полиции подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает облМВД.Возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит лишение свободы на срок до двух лет.