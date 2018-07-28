Безработного тольяттинца задержали за незаконный лов рыбы
28 июля 2018 10:55
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В начале июня текущего года сотрудниками Росгвардии был задержан за правонарушение и передан сотрудникам полиции 25-летний житель Тольятти.
По данным правоохранителей, злоумышленник, находясь в месте нереста Саратовского водохранилища, вниз по течению реки Волга, используя рыболовную снасть, произвел незаконный вылов рыбы. Своими действиями подозреваемый причинил ущерб государственным рыбным запасам на сумму 3 000 рублей. Рыба и снасть были изъяты сотрудниками полиции для уничтожения, согласно требованиям законодательства.
По данным полиции подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает облМВД.
Возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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