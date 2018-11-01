Автолюбитель из Самары 77 раз нарушил правила дорожного движения

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Гражданин К. из г. Самары 77 раз нарушил правила дорожного движения. Тем не менее, штрафы в установленный законом срок на сумму 49,8 тысяч рублей мужчина не оплатил. Тогда органы Госавтоинспекции передали документы для принудительного взыскания в УФССП России по Самарской области. В межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре было возбуждено 77 исполнительных производств о взыскании административных штрафов в отношении гражданина К. на общую суму 49,8 тысяч рублей.Судебными приставами осуществлялись выходы по месту регистрации должника, однако застать его не представлялось возможным. На повестки мужчина не реагировал, в отдел судебных приставов не являлся. Повлиять на автолюбителя помогли соседи, которые сообщили ему о визитах приставов. После этого мужчина явился на прием к должностным лицам Службы, где пояснил, что по адресу регистрации не проживает, отчего и затянул с оплатой штрафов. Ему были вручены квитанции об оплате задолженностей, а также постановления о взыскании исполнительского сбора.Через 3 дня на счет Отдела поступили денежные средства от должника в счет оплаты штрафов на сумму 49,8 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в размере 77 тысяч рублей.