Автобус с пассажирами попал в аварию с грузовиком в Сызрани
13 марта 2019 10:24
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Утром 13 марта в Сызрани столкнулись пассажирский автобус «Ситроен» 33-го маршрута и грузовая «Газель». ДТП произошло в девятом часу утра в поселке Сердовино в районе улицы 11-я Линия. Фото аварии в редакцию КТВ-ЛУЧ прислали очевидцы. По их словам, в момент ДТП в автобусе находились пассажиры.
В результате ДТП транспортные средства получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших водителях и пассажирах уточняется.
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