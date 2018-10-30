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Арт-объект в сквере Мичурина в Самаре снова пострадал от вандалов

30 октября 2018 13:47
35
Арт-объект в сквере Мичурина в Самаре снова пострадал от вандалов Кресла придется устанавливать заново.
Кресла придется устанавливать заново.

В Самаре вандалы во второй раз «обнесли» арт-объект в сквере Мичурина. Речь идет о светящемся памятнике трамваю, который установили неподалеку от ТТУ.

— Хулиганы смогли вырвать два кресла, что называется, «с корнем». В прошлый раз рабочие закрепили сиденья на металлические болты, но это не спасло памятник, — рассказали 63.ru недовольные местные жители.

За последнее время хулиганы успели испортить не только трамвай в сквере Мичурина. Мелкие воришки обокрали станцию техобслуживания велосипедов, которую установили на входе в парк Гагарина. Они забрали все инструменты, кроме одной отвертки.

Также на пересечении Революционной и Ново-Садовой испортили арт-объект, которым замаскировали вентиляционную шахту самарского метрополитена, а доспехи благородного рыцаря на Ленинградской изрисовали неприличными символами.

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