Арест кроссовера побудил самарчанку оплатить долг по налогам в 450 тысяч

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Жительница региона оплатила почти полумиллионный долг по налогам после того, как судебные приставы арестовали ее BMW.В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки М. задолженности в размере почти 450 тысяч рублей. Судебными приставами-исполнителями были направлены запросы в регистрирующие органы с целью установления финансового положения должницы. Оказалось, что гражданка М. владеет дорогостоящим автомобилем марки «BMW». В отношении данного транспортного средства было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия.Судебными приставами-исполнителями был осуществлен выход по месту жительства должницы. В отношении принадлежавшего ей кроссовера был составлен акт описи и ареста. Иномарка была изъята и передана на ответственное хранение налоговой службе, а должница была предупреждена, что в случае не погашения задолженности, транспортное средство будет реализовано на торгах.Арест дорогостоящей иномарки побудил автоледи оплатить образовавшуюся перед государством задолженность в полном объеме. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Автомобиль возвращен владелице.