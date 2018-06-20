5 просека: Неустановленные лица обкопали деревья, возможно будет вылита химия и деревья умрут
20 июня 2018 15:36
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Напомним, ранее глава Самары Елена Лапушкина провела совещание с инициативной группой жителей 5 просеки, выступающих против строительства на прилегающей к их домам территории трех 24-этажных домов.
Недовольство у жителей также вызывают вырубка зеленых насаждений и засыпка мусором озера Леснуха, расположенного рядом. Как утверждают граждане в своей коллективной жалобе, опубликованной в социальных сетях, в январе текущего года площадка под строительство была огорожена. С апреля, по их информации, на территории , началась вырубка деревьев.
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Изначально эта сумма была почти в шесть раз меньше. Закон
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18 июня 2018 20:08
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14 июня 2018 15:56
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20 июня 2018 15:36
Жителей 5 просеки выступают против строительства на прилегающей к их домам территории трех 24-этажных домов. Происшествия
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20 июня 2018 13:52
Устанавливают причины аварии. Происшествия
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20 июня 2018 13:45
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