5 просека: Неустановленные лица обкопали деревья, возможно будет вылита химия и деревья умрут

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Голос и грация в концертных номерах. И, конечно, гордость Кавказа - дудук.
Мультимедийный парк "Россия - Моя история" приглашает самарцев и гостей города на День дружбы народов
Власти могут продавить нынешний вариант пенсионной реформы или же пойти на уступки из-за протестов, говорится в докладе фонда «Петербургская политика». Самым вероятным эксперты сочли компромисс по инициативе Кремля.
Эксперты назвали самый вероятный сценарий прохождения пенсионной реформы
Форум ПФО «iВолга» собирает самых талантливых и активных представителей молодежной среды, способных работать на результат в полевых условиях, эффективно и быстро решать разноплановые задачи.
Участники форума ПФО «iВолга» пробуют себя в качестве волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Подводя итоги выездного совещания, Елена Лапушкина отметила разнообразную программу и творческий подход к организации детского досуга в центрах.
Елена Лапушкина осмотрела детские оздоровительно-образовательные лагеря Куйбышевского района
Свое решение телекомментатор объяснил тем, что ему нужно «приступить к другой деятельности». Ранее, во вторник, 19 июня, о прекращении комментирования матчей на «Первом канале» заявил Василий Уткин.
Слуцкий перестанет комментировать матчи на «Первом канале»
В российских школах могут исчезнуть традиционные учебники по ряду предметов, а проверка письменных работ будет автоматизирована, следует из рабочей версии проекта «Цифровая школа» Минпросвещения ценой более 500 млрд руб.
Минпросвещения предложило избавляться от бумажных учебников
Единороссы на встрече с Дмитрием Медведевым обсудят систему социальных гарантий в рамках пенсионной реформы. Будут подняты вопросы возврата к системе распределения выпускников вузов и сохранения работы для людей после 50 лет.
Медведеву предложат ввести гарантии сохранения работы для людей старше 50 лет
Практически ежедневно здесь будут организованы различные активности для гостей и жителей Самары.
Во время проведения ЧМ-2018 на набережной Самары пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия
сегодня  Среда, 20 июня, 17:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/06:
USD 64.07
0.59
EUR 74.18
0.7
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

5 просека: Неустановленные лица обкопали деревья, возможно будет вылита химия и деревья умрут

20 июня 2018 15:36
105
Жителей 5 просеки выступают против строительства на прилегающей к их домам территории трех 24-этажных домов.
"Неустановленные лица, на территории, прилегающей к проблемной, обкопали деревья, возможно будет вылита химия и деревья умрут!! Классическая схема,чтобы признать сухостоем, местами трава желтоватая уже", - сообщается в Твиттере 5proseka_stroykastop

Напомним, ранее глава Самары Елена Лапушкина провела совещание с инициативной группой жителей 5 просеки, выступающих против строительства на прилегающей к их домам территории трех 24-этажных домов.

Недовольство у жителей также вызывают вырубка зеленых насаждений и засыпка мусором озера Леснуха, расположенного рядом. Как утверждают граждане в своей коллективной жалобе, опубликованной в социальных сетях, в январе текущего года площадка под строительство была огорожена. С апреля, по их информации, на территории , началась вырубка деревьев.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
20 июня 2018  15:27
Не исключено, что она является потерпевшей по делу.
Дочь бывшего бенефициара сети «Фармбокс» попала в дело о взятке
Не исключено, что она является потерпевшей по делу.  Закон
163
19 июня 2018  15:38
Отмечается, что аттракцион после инцидента закрыли на ремонтные работы.
СК проверит сообщение о зависших вниз головой на аттракционе в Новосибирске людях
Отмечается, что аттракцион после инцидента закрыли на ремонтные работы.   Закон
241
18 июня 2018  23:58
Изначально эта сумма была почти в шесть раз меньше.
Следствие оценило в 1,5 млрд рублей ущерб по делу о хищениях на строительстве в резиденции Путина в «Ново-Огареве»
Изначально эта сумма была почти в шесть раз меньше.    Закон
561
18 июня 2018  20:08
Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский умер в колонии.
Предприниматель был приговорен к четырем годам заключения за хищение около 70 млрд рублей
Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский умер в колонии.  Закон
628
18 июня 2018  19:10
Штадлер был задержан в ходе расследования «дизельного скандала», в рамках которого VW обвиняют в манипуляции данными об уровне токсичности выхлопных газов автомобилей, выпускаемых концерном и его «дочками».
Главу Audi взяли под стражу в рамках расследования «дизельного скандала»
Штадлер был задержан в ходе расследования «дизельного скандала», в рамках которого VW обвиняют в манипуляции данными об уровне токсичности выхлопных газов... Закон
331
15 июня 2018  14:43
В Самаре пойдут под суд пособники и подстрекатели к причинению тяжкого вреда здоровью человека
В Самаре пойдут под суд пособники и подстрекатели к причинению тяжкого вреда здоровью человека
  Закон
49
14 июня 2018  15:56
Мессенджер будет и дальше блокироваться на территории страны.
Роскомнадзор потребовал изменить архитектуру Telegram
Мессенджер будет и дальше блокироваться на территории страны.   Закон
19
Весь список
Происшествия
20 июня 2018  15:36
Жителей 5 просеки выступают против строительства на прилегающей к их домам территории трех 24-этажных домов.
5 просека: Неустановленные лица обкопали деревья, возможно будет вылита химия и деревья умрут
Жителей 5 просеки выступают против строительства на прилегающей к их домам территории трех 24-этажных домов.   Происшествия
103
20 июня 2018  13:52
В Тольятти пожилой водитель
В Тольятти пожилой водитель "Лады" сбил велосипедиста
Устанавливают причины аварии. Происшествия
144
20 июня 2018  13:45
Бешеных животных в Саратовской области стало больше в 8,5 раз
Бешеных животных в Саратовской области стало больше в 8,5 раз
Такие данные получены за 5 месяцев. Происшествия
147
Весь список
Криминал
19 июня 2018  12:42
В Крутых Ключах в Самаре около детской площадки нашли тело женщины
В Крутых Ключах в Самаре около детской площадки нашли тело женщины
В обстоятельствах ее гибели сейчас разбираются правоохранители. Криминал
356
19 июня 2018  11:47
В Самарской области директор и главный бухгалтер ООО не выплатили более 397 миллионов рублей налогов
В Самарской области директор и главный бухгалтер ООО не выплатили более 397 миллионов рублей налогов
Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Криминал
285
18 июня 2018  13:31
Самарские следователи установили причины самоубийства инженера РКЦ
Самарские следователи установили причины самоубийства инженера РКЦ "Прогресс"
Возбуждено уголовное дело. Криминал
601
Весь список


Видео
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
154
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
308
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
54
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
33
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
34
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
564
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
31
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
442
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
726
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
896
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
626
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1990
Весь список

Мероприятия
Мультимедийный парк "Россия - Моя история" приглашает самарцев и гостей города на День дружбы народов
Во время проведения ЧМ-2018 на набережной Самары пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия
На Фестивале болельщиков FIFA в Самаре установили рекорд посещаемости
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда