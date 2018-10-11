6-летний мальчик 2 дня бродил возле трассы после гибели семьи в аварии
11 октября 2018 23:59
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Семья мальчика возвращалась с празднования дня рождения его мамы, когда машина попала в аварию и слетела в кювет. Мама, папа и старший брат Бенджамина погибли. Он единственный сумел выбраться из автомобиля, который оказался скрыт в зарослях, пишет Mirrror.
В полицию обратились испуганные родственники, когда семья не вернулась домой к назначенному времени. Прошло два дня с момента аварии, правоохранители зашли в тупик и собирались начать воздушные поиски машины. Но в тот момент на трассе нашли мальчика в синяках и ссадинах. Ребёнок чудом выбрался из покорёженного автомобиля и два дня голодал. При этом у малыша наблюдались проблемы с памятью. Бенджамин рассказал, что помнит только, как машина падала и как он "взобрался на гору".
Мальчика отправили в больницу, и, по словам врачей, сейчас его жизни ничего не угрожает. Полиция начала расследование инцидента. Предположительно, машина семьи Монаре вылетела с дороги, после того как в неё въехал другой автомобиль, который скрылся с места, не остановившись.
Фото: Mirrror/life.ru
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