4-летнего сына следователя МВД убили в Нижнем Новгороде. Кто в этом виноват и причем здесь ее руководство?
9 ноября 2017 14:30
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3 ноября, 16:00. Муж Жени Максим выходит из дома и здоровается с соседом (это потом будет в свидетельских показаниях: мужчина был в приподнятом настроении). Он садится в машину и едет в детский сад за Артемом. Ребенка отдают папе и после этого мальчика больше никто не видел.
3 ноября 17:00 Следователь ОМВД по Автозаводскому району Нижегородской области Евгения Горева получает смс от мужа: "Мы ушли умирать".
Скандалы в их семье не редкость, Максим ревнует Женю, так как она постоянно пропадает на службе. 13 лет вместе, он - водитель, подрабатывает курьером. Она - следователь полиции. Максим часто сидит дома. Женя - на суточных дежурствах в отделе.
"Хорошая пара была. Парень был неплохой, никогда не конфликтовал. Когда пять лет назад она устраивалась в полицию, нужно было от соседей собрать характеристику, так мы про них и сказали - ни шума, ни гама, хорошая семья" - охотно рассказывают соседи.
Следователь Горева просит руководство СО УМВД отпустить ее домой, так как "творится что-то неладное".
Поссорилась с мужем, он угрожает, дома ребенок, мне тревожно".
Руководство в категорической форме запрещает покидать место службы, несмотря на настойчивые просьбы. В отделе завал и вообще "ты на дежурстве".
Позже вечером Евгения получает еще одно сообщение от мужа: "Я избавил тебя от лишних забот". Она не понимает смысла написанного, Максим трубку на звонки не берет. Она оказывается дома лишь спустя пару часов. В квартире никого. Горева вызывает полицию.
4-летнего Артема Горева находят только днем 5-го ноября. Его тело было спрятано за гаражами поблизости от дома. На нем видны признаки насильственной смерти, но судмедэксперты предполагают, что он погиб из-за отравления угарным газом.
У семьи Горевых есть гараж, там они обычно держат свою машину. По предварительной версии, Максим завел мотор, запер ребенка в гараже, дождался, пока он задохнется, после чего вытащил тело на улицу и спрятал.
Максима вскоре задерживают. Он уже арестован. Артема похоронили 7 ноября.
Решением руководства следователя Евгению Гореву отправили на несколько дней в отпуск "для реабилитации".
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