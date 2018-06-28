Я нашел ошибку
Главные новости: 
По итогам мероприятия принято решение о формировании региональными уполномоченными перечня наиболее значимых вопросов, решение которых требует дополнительной проработки с участием аппарата полномочного представителя.
Заместитель полпреда Олег Машковцев провел заседание Совета уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах ПФО
«Россия» выполнила первый рейс в аэропорт «Курумоч» на Boeing 777-300ER.
Самарский аэропорт «Курумоч» принял самое крупное за всю свою историю воздушное судно — Boeing 777-300ER
2 июля на площадке Общероссийского народного фронта эксперты и представители профильных ведомств обсудят проект пенсионной реформы, которую предлагает правительство РФ.
Народный фронт обозначает три условия для успешного проведения правительственной пенсионной реформы
В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие расчетного счета в Сбербанке. Каждый из них сможет выбрать подходящий пакет услуг, пользоваться которым ему будет выгодно и удобно.
Сбербанк запустил акцию «Фанаты малого бизнеса»
Самарские самбисты завоевали бронзу всероссийской летней универсиады
Самарские самбисты завоевали бронзу всероссийской летней универсиады
Суд приостановил работу кинотеатра и батутного центра в ТЦ «Московский» в Самаре
Суд приостановил работу кинотеатра и батутного центра в ТЦ «Московский» в Самаре
Самарский велосипедист выиграл Кубок России по маунтинбайку
Самарский велосипедист выиграл Кубок России по маунтинбайку
Шаттлы готовы везти болельщиков до стадиона
Шаттлы готовы везти болельщиков до стадиона "Самара Арена"
сегодня  Четверг, 28 июня, 15:02
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/06:
USD 63.14
0.35
EUR 73.6
0.19
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Запущенные выпускниками воздушные шары лишили Якутск света

28 июня 2018 09:39
170
Запущенные выпускниками воздушные шары лишили Якутск света Свет отключился у 34 тысяч человек.
Свет отключился у 34 тысяч человек.

Каждый девятый житель Якутска остался без света, после того как запущенные выпускниками воздушные шары запутались в проводах. Об этом сообщили РИА Новости в компании "Якутскэнерго". Света нет почти у 34 тысяч человек.

Бригада электриков оперативно выехала и обнаружила на линиях шарики, из-за которых произошло замыкание. Начались аварийно-восстановительные работы.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
27 июня 2018  23:55
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года.
ВС признал законным требование для водителей надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке ночью вне городов
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года.  Закон
591
27 июня 2018  20:47
Адвокат Андрея Ковальчука заявил суду Берлина о невозможности выдачи бизнесмена Москве из-за грозящего ему пожизненного срока и состояния российских тюрем.
Основной фигурант «кокаинового дела» попросил суд Берлина не выдавать его Москве
Адвокат Андрея Ковальчука заявил суду Берлина о невозможности выдачи бизнесмена Москве из-за грозящего ему пожизненного срока и состояния российских тюрем.  Закон
323
26 июня 2018  15:10
Так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы.
В постановлении Верховного Суда говорится, что арест для нарушителей на митингах должен быть крайней мерой
Так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы.   Закон
387
22 июня 2018  14:59
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС предложил наказывать по делам о публичных мероприятиях.
Верховный суд предложил приравнять несколько пикетов к несогласованному митингу
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС... Закон
310
22 июня 2018  07:19
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.
Вейпы попадут под законы для обычных сигарет
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.... Закон
309
22 июня 2018  06:55
Следствие считает, что Эльдар Исаев обманул собиравшихся в Россию на ЧМ китайских болельщиков более чем на $1 млн. Представители Исаева утверждают, что он сам стал жертвой нечистоплотных партнеров.
Экс-директора «Анжи» заподозрили в краже денег болельщиков ЧМ-2018
Следствие считает, что Эльдар Исаев обманул собиравшихся в Россию на ЧМ китайских болельщиков более чем на $1 млн. Представители Исаева утверждают, что он сам стал... Закон
282
21 июня 2018  22:47
По данным следствия, Александр Хорошавин вместе с соучастниками в 2014 году получил взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. от двух десятков людей.
СК предъявил экс-губернатору Сахалина Хорошавину обвинение в получении еще 20 взяток
По данным следствия, Александр Хорошавин вместе с соучастниками в 2014 году получил взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. от двух десятков людей.  Закон
387
Весь список
Происшествия
28 июня 2018  10:59
Под Сызранью выпал град
Под Сызранью выпал град
Большая туча неожиданно накрыла район. Происшествия
171
28 июня 2018  09:39
Запущенные выпускниками воздушные шары лишили Якутск света Свет отключился у 34 тысяч человек.
Запущенные выпускниками воздушные шары лишили Якутск света
Свет отключился у 34 тысяч человек. Происшествия
170
27 июня 2018  21:09
Сейчас вор задержан.
Липецкий «гастролер» украл из камеры хранения стадиона «Самара Арена» чемодан, принадлежавший болельщику из Коста-Рики
 Сейчас вор задержан.  Происшествия
701
Весь список
Криминал
27 июня 2018  12:10
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Он решил помочь молодым автомобилистам, но все кончилось трагически. Криминал
290
26 июня 2018  11:06
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Первое заседание состоится уже сегодня. Криминал
448
23 июня 2018  09:56
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
Она получила 14 200 рублей за выдачу больничных 6 работникам. Криминал
578
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1866
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
631
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
711
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
167
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
115
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
121
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1118
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2409
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
106
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
495
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
782
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
950
Весь список

Мероприятия
На сызранский фестиваль «Рыба-раки» приедет Международный Арт-поезд
«Барабаны мира» приглашают гостей на юбилейный фестиваль в Самарской области
В Самаре стартует летний джазовый фестиваль «Джаз в Струковском»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда