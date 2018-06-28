Запущенные выпускниками воздушные шары лишили Якутск света
28 июня 2018 09:39
170
Каждый девятый житель Якутска остался без света, после того как запущенные выпускниками воздушные шары запутались в проводах. Об этом сообщили РИА Новости в компании "Якутскэнерго". Света нет почти у 34 тысяч человек.
Бригада электриков оперативно выехала и обнаружила на линиях шарики, из-за которых произошло замыкание. Начались аварийно-восстановительные работы.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
27 июня 2018 23:55
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года. Закон
591
27 июня 2018 20:47
Адвокат Андрея Ковальчука заявил суду Берлина о невозможности выдачи бизнесмена Москве из-за грозящего ему пожизненного срока и состояния российских тюрем. Закон
323
26 июня 2018 15:10
Так как в качестве наказания для них предусмотрены еще принудительные общественные работы и штрафы. Закон
387
22 июня 2018 14:59
Одиночные пикеты, приравненные к митингам; запрет на маски на протестных акциях; уголовное наказание за принуждение к участию в демонстрациях — кого и как ВС... Закон
310
22 июня 2018 07:19
В правительстве решили поставить точку в вопросе регулирования рынка электронных сигарет. Для вейпов и других альтернатив курению не будет отдельного закона.... Закон
309
22 июня 2018 06:55
Следствие считает, что Эльдар Исаев обманул собиравшихся в Россию на ЧМ китайских болельщиков более чем на $1 млн. Представители Исаева утверждают, что он сам стал... Закон
282
21 июня 2018 22:47
По данным следствия, Александр Хорошавин вместе с соучастниками в 2014 году получил взятки в размере от 2 млн до 10 млн руб. от двух десятков людей. Закон
387
Происшествия
28 июня 2018 10:59
Большая туча неожиданно накрыла район. Происшествия
171
28 июня 2018 09:39
Свет отключился у 34 тысяч человек. Происшествия
170
27 июня 2018 21:09
Сейчас вор задержан. Происшествия
701
Криминал
27 июня 2018 12:10
Он решил помочь молодым автомобилистам, но все кончилось трагически. Криминал
290
26 июня 2018 11:06
Первое заседание состоится уже сегодня. Криминал
448
23 июня 2018 09:56
Она получила 14 200 рублей за выдачу больничных 6 работникам. Криминал
578
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1866
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
631
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
711
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
167
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
115
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
121
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1118
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2409
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
106
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
495
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
782
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
950
Мероприятия