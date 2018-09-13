Замначальника Самарского областного управления Росгвардии Дмитрий Сазонов уволен с занимаемой должности по «отрицательным мотивам»
13 сентября 2018 13:34
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Начальник центра лицензионно-разрешительной работы областного управления Росгвардии РФ Дмитрий Сазонов уволен с занимаемой должности «по отрицательным мотивам». Об этом сегодня сообщил Депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн в своем микроблоге в twitter.
«Уже не как представитель Росгвардии, а как самарский депутат, спешу сообщить: арестованный за взятки замначальника областного управления Росгвардии Дмитрий Сазонов уволен со службы по отрицательным мотивам. Сам он пытался уйти «по-хорошему», за что активно ратовали его друзья-покровители», – говорится в сообщении.
По информации парламентария, Дмитрий Сазонов был уволен со службы в минувшую среду, 12 сентября. Напомним, замначальника самарского областного управления Росгвардии был задержан во время получения 100 тысяч рублей от представителя частной охранной фирмы. По версии следствия, Дмитрий Сазонов на протяжении последних четырех месяцев получал взятки от афилированной с местным ОПС «Законовские» ЧОП «Восток Лада». За указанный период офицер получил от представителя частной охранной организации 500 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение Дмитрий Сазонов закрывал глаза на существующие нарушения в деятельности фирмы.
В конце июля суд заключил обвиняемого под стражу сроком на два месяца. Позже защита пыталась обжаловать это решение в апелляционной инстанции, однако суд оставил прежнее постановление без изменения, пишет ФедералПресс.
Фото: пресс-служба УВО Росгвардии по Самарской области
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