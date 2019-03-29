Закрыто дело о гибели трех детей на пожаре в Самарской области
29 марта 2019 13:34
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Следователи разобрались в причинах страшного пожара, который произошел в селе Старый Буян Самарской области в ноябре 2018 года. В ночном пожаре погибли трое маленьких детей: 6 лет и близнецы 2,5 года.
Тела трех детей нашли у двери: 6-летний старший брат, которого мама во время ночной работы оставляла за старшего, до последнего пытался спасти младших братьев-близнецов - о трагической гибели детей во время ночного пожара в ноябре 2018 года писал КТВ-ЛУЧ.
При расследовании удалось выяснить: отец не жил с семьей, мать работала по ночам. Женщине не на кого было оставить детей, и она за старшего на всю ночь оставляла 6-летнего сына.
- Пожарно-техническая экспертиза показала, что причиной возгорания было замыкание проводки, нагревание бытовых приборов. Дело прекращено из-за отсутствия состава преступления, — передал 63.ru слова старшего помощника руководителя СУ СКР по Самарской области Елены Шкаевой.
После гибели троих ребят было заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"; но, разобравшись в обстоятельствах, было решено закрыть его, пишет КТВ-Луч.
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