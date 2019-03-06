Закрыт очередной подпольный покерный клуб в Самаре
6 марта 2019 10:37
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Факт проведения азартных игр в банкетном зале гостиницы «Лира» (улица Рубероидная, 51) в Железнодорожном районе Самары был выявлен вчера, 5 марта, примерно в 22.00. В помещении оборудованы столы, на которых размещены игральные фишки, карты. В ходе силового мероприятия задержаны участники азартных игр, по итогам опроса которых установлены организаторы, инициировано их уголовное преследование, пишет "СО ОНЛАЙН".
Мероприятия по ликвидации осуществляли сотрудники прокуратуры города Самары совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.
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