За повторное нарушение ПДД в отношении жителя Похвистнево возбуждено уголовное дело

145

В ходе патрулирования улиц города Похвистнево экипаж ДПС ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» обратил внимание на автомобиль, водитель которого нарушал Правила дорожного движения. Транспортное средство, двигаясь по дороге, виляло из стороны в сторону.Госавтоинспекторы остановили машину. Водительское удостоверение у водителя 1990 года отсутствовало. При разговоре правоохранители обратили внимание на то, что у мужчины, имелись признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили автолюбителю пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.Как установили полицейские, в мае и июле 2016 года нарушитель дважды привлекался к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».По признакам преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Автомобиль помещён на специализированную стоянку, сообщает облМВД.