За отказ принимать новые купюры в 200 и 2000 рублей продавцов будут штрафовать

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12 октября 2017 года Центробанком РФ были введены в обращение новые банкноты. С этого времени юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны принимать их в качестве платы за товары и услуги. Это предусмотрено Гражданским кодексом и Законом о Банке России. Об этом сообщил прокурор Кировского района Самары Денис Авдеев.Таким образом, учитывая, что право выбора оплаты принадлежит покупателю, то, в случае нарушения продавцом (юридическим лицом) требований ст. 16.1 закона "О защите прав потребителей", которой предусмотрено, что продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя, такой продавец (юридическое лицо) будет привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ в виде штрафа до 50 тыс. рублей.