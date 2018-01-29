Жительница Сызрани попала в чужую квартиру, где находились ее дети, только с помощью спасателей
29 января 2018 13:18
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В воскресенье, 28 января жительница Сызрани с двумя детьми гостила у своего знакомого в доме на ул. Керамическая.
Вечером, женщина решила не ехать домой с детьми, а взять дома все необходимые вещи и вернуться обратно к знакомому. Когда она вернулась с вещами и подошла к двери, она услышала детский плач, но дверь никто не открывал. Забеспокоившись, женщина решила вызвать спасателей.
Прибыв на место, сотрудники аварийно-спасательной службы вскрыли дверь. Оказалось, что мужчина в квартире просто крепко спал.
Свой крепкий сон мужчина объяснил усталостью, пишет КТВ-Луч.
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