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Жительница Самарской области за неуплату штрафа за побои отправится на обязательные работы

19 марта 2019 09:37
73
Жительница Самарской области за неуплату штрафа за побои отправится на обязательные работы
И все равно ей придется выплатить 5 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании административного штрафа в отношении гражданки А. Штраф в размере 5 тысяч рублей был назначен жительнице Шенталинского района Самарской области за нанесение ею побоев.

В связи с тем, что добровольно гражданка А. не исполнила решение суда судебными приставами-исполнителями был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ, которые ей придется провести за общественно-полезными работами.
Также женщина не освобождена и от ранее назначенного ей административного штрафа.
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