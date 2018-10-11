Жительница Самарской области прятала в Ставропольском районе две иномарки - вещдоки по уголовному делу

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В ходе судебного разбирательства Автозаводским районным судом г. Тольятти было принято решение об обращении взыскания в пользу государства на два автомобиля MERSEDES и TOYOTA, проходящих по уголовным делам.Работниками Службы судебных приставов было возбуждено сразу два исполнительных производства о взыскании в доход государства автомобилей, находящихся на ответственном хранении у гражданки О. В адрес должницы были направлены требования об исполнении решения суда, однако они не были исполнены ею в добровольном порядке.В рамках исполнительных производств гражданка О. была вызвана в отдел к судебному приставу-исполнителю для дачи объяснений, где была предупреждена, что в случае не предоставления автомобилей в двухдневный срок, в отношении нее будут составлены протоколы. Также женщину уведомили о грозящей ей ответственности по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».Не смотря на это, в установленный срок требования судебного пристава должницей выполнены не были. В отношении нее были назначены штрафы на общую сумму 2 тысячи рублей. Автомобили были объявлены судебным приставом-исполнителем в розыск.В ходе проведения разыскных мероприятий судебные приставы установили местонахождение транспортных средств. Машины были найдены в Ставропольском районе Самарской области. Должница прятала иномарки в одном из сел под Тольятти. Совместно с сотрудниками полиции и в присутствии понятых судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста автомобилей. Транспортные средства были изъяты и переданы в специализированную организацию для дальнейшего обращения имущества в доход государства.Гражданка О. за совершения преступления по ч. 2 ст. 312 УК РФ была приговорена судом к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с предоставлением рассрочки на срок до 20 месяцев. Также к ней была принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.