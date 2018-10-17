Житель Тольятти отсудил у школы 52,5 тысячи рублей за упавшее на его автомобиль дерево
17 октября 2018 11:46
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Как сообщил "СитиТрафику" председатель Самарского регионального отделения Межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Сергей Слюсарев, 15 октября мировой суд Центрального района Тольятти принял решением о том, что Школа №61 должна выплатить 52 550 рублей автолюбителю, на машину которого упало дерево, росшее на территории учебного заведения.
Это произошло 11 мая 2018 года на улице Свердлова. На "Приору" потерпевшего рухнуло сухое дерево. Оно росло на территории школы №61.
Как выяснил суд, ни работниками Школы №61, ни работниками администрации Тольятти, которая является учредителем этого МБУ, не проводились работы по содержанию принадлежащей им территории, между тем местные жители сообщают, что это уже не первый сухостой, падающий на территории учебного заведения.
В соответствии с положениями гражданского законодательства собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.
В "Комитете по защите прав автомобилистов" отмечают, что в случае падения дерева или веток деревьев с земельного участка, который относится к многоквартирному дому, ответственность за ущерб ложится на управляющую компанию, с которой заключен договору управления многоквартирным домом.
И такой случай уже был. В августе Автозаводский районный суд Тольятти решил взыскать ущерб от падения веток на автомобиль на улице Новозаводской с управляющей компании, которая должна была содержать земельный участок, прилегающий к дому. Сумма взыскания составила 72 тысячи рублей.
Фото pixabay.com
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