Житель Самарской области стал причиной травмы пассажира и задолжал 60 тысяч рублей

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Два года назад гражданин К. стал виновником ДТП. Он управлял автомобилем, одно из колес которого было неошипованным. Мужчина ехал по автодороге «Клявлино — Шентала» в условиях снегопада. Гражданин В. ехал в той же машине на пассажирском сидении. Водитель превысил скорость, в результате чего не справился с управлением, не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки и допустил съезд автомобиля в кювет. Машина опрокинулась. В результате пассажир получил травмы головы и позвоночника.Мужчина совершил неосторожное преступление, в содеянном раскаялся, оказал материальную помощь пострадавшей стороне, оплачивал кредит гражданина В., возил его в больницу в г. Самару, покупал лекарства. Эти обстоятельства были учтены судом, когда пассажир обратился в суд о возмещении морального вреда, причинного в результате ДТП. Гражданину К. предстояло выплатить компенсацию за моральный вред в пользу гражданина В., соответствующее решение было вынесено в 2018 году.В отдел судебных приставов Камышлинского и Клявлинского районов Самарской области был предъявлен исполнительный документ о взыскании морального вреда, причиненного в результате дорожно - транспортного происшествия в размере 60 тысяч рублей с должника К. в пользу гражданина В. Судебными приставами — исполнителями было возбуждено соответствующее исполнительное производство, постановление о чем было направлено должнику и взыскателю.Не смотря на это, гражданин К. добровольно задолженность не оплачивал, на прием в отдел судебных приставов не являлся. Тогда должностные лица УФССП России по Самарской области направились к должнику домой. Ему пояснили, что в случае дальнейшего уклонения от своих обязательств, они вправе арестовать его имущество. Должник погасил задолженность в 60 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в размере 7%, что составило 4,2 тысячи рублей, сообщает сайт ведомства.