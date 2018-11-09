Житель Самарской области пропустил день рождения из-за долга за услуги ЖКХ в 394 тысяч рублей

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В отделе судебных приставов Кинельского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина А. задолженности по коммунальным платежам в размере почти 394 тысяч рублей.Судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства было вынесено постановление о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Также работники Службы совместно с представителями взыскателя совершили выход по месту регистрации должника, в ходе которого было установлено, что гражданин А. вместе с супругой находятся в аэропорту, так как планируют отправиться за границу вместе с друзьями, чтобы отметить ее юбилей. Однако улететь удалось всем, кроме мужчины. Долг за жилищно-коммунальные услуги заставил его остаться на Родине.Проводив компанию друзей, которая улетела на отдых без него, гражданин А. поспешил погасить задолженность в полном объеме. После этого исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, а все запреты с должника сняты.