Житель Самарской области из-за долга не смог вылететь за пределы Российской Федерации

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В отделе судебных приставов Кинельского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина Г. Мужчина задолжал 90 тысяч рублей в пользу налоговой службы.В рамках исполнительного производства судебные приставы-исполнители вынесли в отношении должника постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Оказалось, что мужчина, как уроженец бывшей советской республики, часто летает на родину.Собираясь в очередной раз отправиться домой, гражданин Г., зная о наложенных на него ограничениях, полностью погасил имеющуюся задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.