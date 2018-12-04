Житель Самарской области, избегая обязательных работ, трижды попал под арест

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В рамках исполнительного производства, возбужденного в отделе судебных приставов Приволжского района Самарской области, гражданин Б. обязан был провести 30 часов за обязательными работами. Получив от работника отдела под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства, а также направление на работу.Несмотря на то, что мужчина был предупрежден об административной ответственности за уклонение от исполнения наказания, он все же не приступил к обязательным работам. Судебными приставами-исполнителями в отношении гражданина Б. был составлен протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 1 сутки, и после отбытия которых мужчина к обязательным работам не приступил.Работниками Службы в отношении мужчины вновь был составлен протокол за уклонение от исполнения наказания. В этот раз мировой судья назначил мужчине 5 суток административного ареста. Но и это не побудили мужчину приступить к исполнению своих обязательств.После очередного протокола и назначения ему 7 суток административного ареста, гражданин Б. все-таки взял у судебных приставов-исполнителей направление на обязательные работы в администрацию Приволжского района Самарской области. Теперь, после освобождения от ареста, мужчине придется потрудиться и на благо родного района.