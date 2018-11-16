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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Житель Безенчукского района выпил и пытался угнать машину от дома

16 ноября 2018 10:37
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Житель Безенчукского района выпил и пытался угнать машину от дома
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило заявление от местного жителя 1960 года рождения о попытке угона принадлежащей ему автомашины ВАЗ-21061. Со слов заявителя, выйдя утром из дома, он обнаружил, что транспортного средства не оказалось на месте, где оно ранее было припарковано, и предположил, что автомобиль пытались угнать.

Полицейские задержали местного жителя 2000 года рождения. Задержанный рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он шел домой и, проходя мимо одного из многоквартирных домов, заметил стоящий во дворе автомобиль. Подойдя к транспортному средству, мужчина дернул за ручку водительской двери, которая оказалась открытой. Как следует из собранных сотрудниками полиции материалов, подозреваемый сел в автомашину и попытался путем замыкания проводов завести двигатель транспортного средства, однако проехав несколько метров, машина заглохла, после чего молодой человек вышел и поспешил скрыться. Злоумышленник признал свою вину в содеянном и пояснил полицейским, что планировад на машине доехать до дома. По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый ранее не судим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото pixabay.com


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