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Жена экс-главы СОФЖИ продала кофемашину и автомобиль

14 декабря 2018 10:55
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Жена экс-главы СОФЖИ продала кофемашину и автомобиль
По ее словам, семье Реналя Мязитова не на что жить.

Бывший исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов является обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Дело экс-чиновника включает в себя три эпизода, в том числе, эпизод необоснованного получения и растраты субсидий на сумму 62,5 млн руб. и вывода 62 гектаров земли в Тольятти (ущерб — 219,5 млн руб.). Собственником участка в Тольятти являлся «Прибрежный парк», наполовину принадлежавший СОФЖИ. Продажа земли была осуществлена без согласия собственников.

Все эпизоды были возбуждены по итогам ревизий, инициированных новым областным правительством. Уголовное дело Мязитова находится в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области. В начале октября 2018 года ему предъявили обвинение, а затем взяли под стражу. Вину экс-глава СОФЖИ не признает, показания давать отказывается, пишет СО ОНЛАЙН.

В минувший четверг, 13 декабря, Октябрьский райсуд Самары продлил арест Мязитову до 23 февраля 2019 года. По ходатайству защиты как свидетель в суде была допрошена жена фигуранта — Наталья Мязитова. Г-жа Мязитова заявила в суде, что ее муж — «самый честный из всех людей, которых я знаю, с твердым стержнем и непоколебимой жизненной позицией». Кроме того, в версии супруги, Реналь Мязитов — «лучший топ-менеджер Самарской области, который может повести за собой людей». По словам Мязитовой, семья бывшего чиновника в его отсутствие бедствует и уже начала продавать вещи на «Авито». «Кофемашина у нас была очень хорошая, дорогая, мы с мужем так о ней мечтали. Вот продали ее. Автомобиль тоже продали, взяли другой — старенький, маленький, чтобы детей развозить», — говорит жена экс-руководителя СОФЖИ. По словам Мязитовой, у семьи нет недвижимости и счетов, жить порой приходится на кредитную карту, «чтобы не ходить с протянутой рукой». Дочерям Мязитова — 9 лет и 2 года.

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