Взрыв газа в частном доме в Самаре расследует специальная комиссия

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Как сообщалось ранее, в ночь на 25 октября в 00.26 в Единую диспетчерскую службу СВГК поступил сигнал о взрыве трехэтажного частного дома в Самаре. Прибывшая аварийная бригада локализовала выход газа закрытием крана. В результате отключено 10 частных домов. Дом разрушен полностью, на 9.00 надземный газопровод диаметром 50 мм находится под завалами.Анализ документации показал, что последнее техобслуживание внутридомового газового оборудования в доме проводилось в 2017 году. В 2018 году договор с абонентом приостановлен в связи с образовавшейся задолженностью за поставленные услуги, которая до настоящего времени не погашена.Работает специальная комиссия по расследованию ЧП, сообщает пресс-служба СВГК.Фото pixabay.com