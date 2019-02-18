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Волжские власти изымают у «Солнечной долины» миллион квадратных метров земли

18 февраля 2019 10:47
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Волжские власти изымают у «Солнечной долины» миллион квадратных метров земли
Районные чиновники добиваются расторжения сделки по передаче участков.

Чиновники пытаются вернуть себе земли, подаренные было ими инвестору проблемного коттеджного поселка «Дубрава» — ООО «Солнечная долина». Именно с такими требованиями администрация Волжского района вышла в арбитраж. Успех этой инициативы оставит ни с чем кредиторов «Солнечной долины».
А теперь, спустя 2 года с начала банкротства «Солнечной долины», администрация Волжского района неожиданно вспомнила о подаренных было будущему банкроту землях. 10 января 2019 года чиновники обратились с иском в арбитраж, требуя их вернуть, заявление приняли к производству 17 января.

Районные чиновники добиваются расторжения сделки по передаче участков и возвращения их в течение двух дней с момента вступления судебного решения в силу. Их аргументация в материалах дела еще не раскрыта. Первое заседание назначено на 15 марта, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото: pixabay.com
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