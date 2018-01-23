Водитель в Тольятти сбил мужчину с маленьким ребенком в руках

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В понедельник, 22 января, в Центральном районе Тольятти участником дорожной аварии стал 29-летний водитель автомобиля Lada Kalina. Он ехал по ул. Комсомольской со стороны ул. Базовой в направлении ул. Мира.По предварительным данным, в пути, напротив дома № 94 по ул. Комсомольской, он сбил 30-летнего мужчину, который нес на руках двухлетнюю девочку и переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками.В результате ДТП ушибы мягких тканей головы получила девочка. Ей назначено амбулаторное лечение в детском лечебном учреждении. Получил ли травмы мужчина-пешеход, неизвестно.Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства дорожной аварии, сообщает облМВД.