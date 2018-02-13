Во время пожара пожаре в доме на ул. Фадеева в Самаре пострадали 11 человек
13 февраля 2018 11:07
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В понедельник, 12 февраля, в 21:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в доме на ул. Фадеева в Промышленном районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Как сообщалось ранее, возгорание произошло в доме № 60 по ул. Фадеева. Горели домашние вещи в квартире на площади 30 кв. м, поврежден балкон. В тушении участвовали 24 человека, применялось семь единиц техники.
По предварительным данным, было сильное задымление и отравление продуктами горения получили 11 человек.
Четырем пострадавшим — двум взрослым и двум детям, назначено амбулаторное лечение. Семь человек доставлены в отделение токсикологии больницы им. Середавина. Двое из них — мужчина и женщина, поступили в отделение реанимации.
Помощь пострадавшим оказывали четыре бригады скорой помощи. Из них одна бригада Центра медицины катастроф, сообщает Волга Ньюс.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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