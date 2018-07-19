Во дворе на ул. Куйбышева в Самаре образовалась яма
19 июля 2018 09:12
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В Самаре во дворе на улице Куйбышева №129 провалился грунт. В яму залился дождь. В результате он размыл асфальт вокруг и земля начала проседать.
Специалисты «СКС» и представители районного отдела ЖКХ провели экспертизу. В результате они выяснили, что в аварийном состоянии находится трубопровод, который отводит сточные воды в канализацию.
Согласно составленному акту администрация Самарского района рекомендует управляющей компании отремонтировать стоки, пишет ПроГородСамара.
Жильцы этого дома переживают за своих детей, бегающих по двору во время летних каникул.
Фото: gordumasamara.ru
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