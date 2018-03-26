Вероятной причиной пожара в Кемерове назвали неисправную электропроводку
26 марта 2018 10:41
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Неисправная электропроводка могла спровоцировать пожар в торговом центре в Кемерове, который унес жизни десятков людей, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.
"Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", - сказал источник.
Будут рассмотрены и иные версии произошедшего.
"Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации. Однако прежде необходимо добиться полной ликвидации пожара. Лишь тогда специалисты смогут полноценно провести экспертизу", - сказал источник.
Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию неосторожного обращения с огнем. Предстоит проверить слова очевидцев о несработавшей пожарной сигнализации.
"Не исключено, что могло иметь место неумышленное неосторожное обращение с огнем в одном из помещений центра. Однако это порождает дополнительные вопросы к пожарной сигнализации. Очевидцы утверждали, что не слышали предупреждающих сигналов", - сказал источник.
Ранее вице-губернатор Владимир Чернов сообщил собравшимся родственникам пропавших без вести, что пожар начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.
"Предварительная версия - что у кого-то из ребятишек была зажигалка, предварительная версия - в этой батутной (комнате - ИФ) воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох", - сказал он.
По словам вице-губернатора, сейчас представители следственных органов ведут опросы собственников, которые были во время пожара в торговом центре.
"У нас куча вопросов сейчас, и у нас, и у следствия, которые мы обращаем ко всем людям, кто здесь был. Почему "сигналка" не сработала? Почему система оповещения не сработала?", - сказал Чернов.
Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался во второй половине дня в воскресенье. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров, а поздно вечером — ликвидирован. На площади 600 кв. метров обрушилась кровля.
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