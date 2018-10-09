В центре Самары полицейские не дали запустить свадебный салют
9 октября 2018 11:26
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Жители домов № 119 и 123 по ул. Галактионовской в Самаре поблагодарили полицейских Ленинского района, не давших запустить рядом с их жильем свадебный салют.
По словам полицейских, 21 сентября в Самаре, на пересечении улиц Рабочей и Галактионовской, жители окрестных домов заметили приготовления пиротехников к запуску салюта в честь свадебного торжества. К запуску готовилось более 10 батарей весом около 100 килограмм. Горожане забеспокоились, что расположенные рядом постройки 19 века не выдержат такого мощного фейерверка.
На место выехали полицейские.
Полицейские опросили заявителя, организатора торжества и пиротехников, проверили разрешающие профессиональную деятельность документы, провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения требований закона в части соблюдения тишины ночью в многоквартирных домах. В итоге конфликт был улажен. Организаторы перенесли запуск салюта в другое место, вне города, сообщает Волга Ньюс.
Фото pixabay.com
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