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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч

1 июля 2018 11:11
409
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.

В субботу, 30 июня, в дневное время суток в Самаре на улице Санфировой местные жители запечатлели на видео необычное явление — небольшое торнадо, пишет ПроГородСамара.

- Смерч из пыли крутился на парковке около офисного центра на пересечении Санфировой с Московским шоссе. Странно, но ветра в это время особо не было, стояла жара. Даже не знаю, что поспособствовало такому явлению, - говорит автор видео.

Напомним, что прошлым летом в городе Жигулевск во время ливня и урагана местные жители тоже заметили торнадо.
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