В сызранское кафе, прогремевшее на всю страну дракой с бензопилой, вновь вызвали полицию
23 марта 2019 12:53
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Кафе «Добра Значка» по улице Московская в Сызрани снова отличилось. Напомним, что 21 декабря 2018 года парочка посетителей устроила там побоище. Видеозапись инцидента мгновенно разлетелась по Интернету и попала в федеральные СМИ.
Мужчина и женщина сбивали с прилавков продукцию, оборудование, переворачивали стойки и витрины. Затем один из мужчин ворвался в зал с бензопилой и ударил ей по лицу посетителя. Этим происшествием занималась полиция. Ущерб заведению тогда составил порядка полмиллиона рублей.
14 января там подрались двое мужчин и дело дошло до суда.
На этот раз в кафе вызывали полицию по другому поводу. В пятницу, 22 марта, активисты "Скорой молодежной помощи" выявили там факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
- Продавец, не поинтересовавшись возрастом подростка, реализовала спиртосодержащую продукцию, - отмечают активисты. На место вызвали сотрудников полиции, которые составили протокол.
Очевидно, что продавцу теперь придется заплатить штраф, пишет КТВ-Луч.
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