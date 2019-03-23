Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 23 марта, 16:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/03:
USD 63.77
0.03
EUR 72.59
-0.2
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В сызранское кафе, прогремевшее на всю страну дракой с бензопилой, вновь вызвали полицию

23 марта 2019 12:53
113
В сызранское кафе, прогремевшее на всю страну дракой с бензопилой, вновь вызвали полицию
Там продали алкоголь подростку.

Кафе «Добра Значка» по улице Московская в Сызрани снова отличилось. Напомним, что 21 декабря 2018 года парочка посетителей устроила там побоище. Видеозапись инцидента мгновенно разлетелась по Интернету и попала в федеральные СМИ.

Мужчина и женщина сбивали с прилавков продукцию, оборудование, переворачивали стойки и витрины. Затем один из мужчин ворвался в зал с бензопилой и ударил ей по лицу посетителя. Этим происшествием занималась полиция. Ущерб заведению тогда составил порядка полмиллиона рублей.

14 января там подрались двое мужчин и дело дошло до суда.

На этот раз в кафе вызывали полицию по другому поводу. В пятницу, 22 марта, активисты "Скорой молодежной помощи" выявили там факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
- Продавец, не поинтересовавшись возрастом подростка, реализовала спиртосодержащую продукцию, - отмечают активисты. На место вызвали сотрудников полиции, которые составили протокол.

Очевидно, что продавцу теперь придется заплатить штраф, пишет КТВ-Луч.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
21 марта 2019  21:16
Чиновнику вменяют хищение 238 млн рублей при завышении цены госконтракта.
Задержан руководитель бюро медико-социальной экспертизы Самарской области
Чиновнику вменяют хищение 238 млн рублей при завышении цены госконтракта.  Закон
969
20 марта 2019  21:34
Возбудили уголовное дело в отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты
Обманувший "Аэрофлот" пассажир стал фигурантом уголовного дела
Возбудили уголовное дело в отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты "Аэрофлота" по поддельному медицинскому документу, сообщила... Закон
286
19 марта 2019  19:24
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же управления Людмиле Котович и бывшему инструктору лагеря Павлу Ильину.
Экс-директора лагеря "Сямозеро" приговорили к 9,5 года колонии
Суд отклонил иски к трем оправданным фигурантам этого дела: экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко, врио руководителя этого же... Закон
297
19 марта 2019  14:23
Выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки.
Полицейские выявили незаконное осуществление трудовой деятельности на строительном объекте в Самаре
Выявлены три гражданина соседней республики и три гражданина Республики Кот-Дивуар - государства в западной Африки.  Закон
295
15 марта 2019  21:01
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд.
Дерипаска подал в суд на Минфин США
Дерипаска заявил, что санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд.  Закон
512
15 марта 2019  20:21
После падения на асфальт животное выжило.
Житель Урала, выкинувший с балкона кота, получил год колонии
 После падения на асфальт животное выжило.  Закон
681
15 марта 2019  20:09
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности.
Депутата Госдумы Белоусова, подкупавшего избирателей макаронами, задержали по обвинению во взятке на 3,5 млрд рублей
Ранее его лишили депутатской неприкосновенности.  Закон
692
Весь список
Происшествия
23 марта 2019  12:53
В сызранское кафе, прогремевшее на всю страну дракой с бензопилой, вновь вызвали полицию
В сызранское кафе, прогремевшее на всю страну дракой с бензопилой, вновь вызвали полицию
Там продали алкоголь подростку. Происшествия
112
22 марта 2019  16:08
Водитель получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.
В Тольятти при развороте на Южном шоссе опрокинулся грузовик МАЗ
Водитель получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.  Происшествия
208
22 марта 2019  12:07
Смертельное ДТП: маршрутка «Ульяновск-Самара» вылетела на «встречку» и попала под КамАЗ
Смертельное ДТП: маршрутка «Ульяновск-Самара» вылетела на «встречку» и попала под КамАЗ
Погиб водитель маршрутки и два пассажира. Происшествия
289
Весь список
Криминал
23 марта 2019  10:52
В Приволжском районе мужчина растил на своем участке коноплю и хранил дома обрез
В Приволжском районе мужчина растил на своем участке коноплю и хранил дома обрез
Также полицейские нашли два патрона, штык-нож, два охотничьих ножа. Криминал
119
22 марта 2019  14:00
В Сызрани разбойник с ножом напал на посетителей кафе Полицейские задержали его и сообщника по горячим следам.
В Сызрани разбойник с ножом напал на посетителей кафе
Полицейские задержали его и сообщника по горячим следам.  Криминал
279
22 марта 2019  13:19
В Нефтегорске женщина украла вещи у прихожанки храма
В Нефтегорске женщина украла вещи у прихожанки храма
Сумку пострадавшая оставила на вешалке при входе в храм. Криминал
209
Весь список


Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
2943
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
311
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
603
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
584
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1033
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
749
Весь список

Фоторепортажи
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
712
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
834
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1793
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2017
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1163
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
922
Весь список

Мероприятия
Митинг на Физкультурной собрал порядка 800 человек
«Веснушка» на экваторе: фестиваль студенческого творчества выходит на финишную прямую
Выставка «Его Величество – театр!» открывается в Самарском музее Алабина
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные