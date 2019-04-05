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В школе в селе Казачинское под Иркутском из-за пожара эвакуировали 68 детей

5 апреля 2019 09:07
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В школе в селе Казачинское под Иркутском из-за пожара эвакуировали 68 детей
 Горела кровля спортзала.

Площадь возгорания составила 450 кв. метров Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

К месту были направлены три пожарно-спасательные расчета. Горела кровля спортзала, до прибытия пожарных подразделений персонал школы из здания вывел учеников. Пожар был локализован через 20 минут. В настоящее время происходит ликвидация открытого горения, передает Радио Маяк.

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