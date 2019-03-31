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В самарском ТЦ Гудок автомашина упала с четвертого этажа на первый

31 марта 2019 10:48
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В самарском ТЦ Гудок автомашина упала с четвертого этажа на первый
Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП.

31 марта около 01-30 водитель автомашины «Хундай», двигаясь по многоуровневой парковки торгового центра «Гудок» в Самаре не справился с управлением и допустил выезд за ограждения, в результате чего автомашина упала с четвертого этажа на первый. Легкие телесные повреждения получили водитель два пассажира все 1997г.р.. Водитель был трезв. Посетители торгового центра не пострадали. Сотрудники полиции выясняют подробности ДТП, сообщает облМВД.

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